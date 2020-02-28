تصوير: سامر الرجّال
ولم تجد سابالينكا صعوبة كبيرة في تجاوز كوزنتسوفا في نصف النهائي بعدما غلبتها بمجموعتين بلا رد 6-4 و6-3.
وتلتقي سابالينكا في النهائي مع الفائزة من لقاء المصنفة الأولى الأسترالية بارتي والتشيكية كفيتوفا حاملة لقب 2018.
تصوير: سامر الرجّال
ولم تجد سابالينكا صعوبة كبيرة في تجاوز كوزنتسوفا في نصف النهائي بعدما غلبتها بمجموعتين بلا رد 6-4 و6-3.
وتلتقي سابالينكا في النهائي مع الفائزة من لقاء المصنفة الأولى الأسترالية بارتي والتشيكية كفيتوفا حاملة لقب 2018.
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