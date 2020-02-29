تصوير: سامر الرجال

وفازت سابالينكا بواقع مجموعتين للاشيء 6-3، 6-3 في المباراة النهائية التي جرت على الملعب الرئيسي في مجمع خليفة للتنس والإسكواش في العاصمة القطرية الدوحة.

وهذا أول لقب لسبالينكا في مشاركتها الأولى في البطولة. وهي ستتقدم من المركز 13 إلى 11 في التصنيف الذي سيصدر يوم الإثنين القادم.

وهذا اللقاء الرابع بين اللاعبتين وقد تعادلا في عدد مرات الفوز اثنتان لكل منهما.

وكانت سابالينكا احترفت لعبة التنس عام 2015، وهذا لقبها السادس، وقد وصلت إلى 206 انتصارات في المباريات.

وكانت كفيتوفا ظفرت باللقب عام 2018 بفوزها على الإسبانية غاربيني موغوروسا.

سابالينكا البالغة من العمر 21 عاماً فازت بالمجموعة الأولى بلا صعوبات كبيرة وبـ29 دقيقة. لكن المجموعة الثانية استمرت لـ44 دقيقة، لتنهي المباراة بـ73 دقيقة.

وكانت سابالينكا تجاوزت في طريقها إلى النهائي الروسية المخضرمة سفيتلانا كوزنتسوفا الجمعة.