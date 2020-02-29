بيترا كفيتوفا: "أتمنى أن أكون أفضل في المرة القادمة" February 29, 2020 17:55 1:28 دقيقة لم تنكر التشيكية كفيتوفا خيبتها بخسارة لقب بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب لكنها وعدت بتقديم أداء أفضل في المرة القادمة. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة الوداد (1) - (0) النجم الساحلي - التغطية الخاصة 0:22 دقيقة سان جيرمان قد يفتقد خدمات دي ماريا أمام دورتموند 0:37 دقيقة واتفورد يصعق ليفربول ويغلبه بثلاثية نظيفة 4:56 دقيقة سان جيرمان يكرم وفادة ديجون برباعية 2:30 دقيقة حوار شيّق بين علي معلول ونبيل معلول ووائل جمعة 4:50 دقيقة ملخص مباراة هوفنهايم وبايرن ميونيخ 3:59 دقيقة دورتموند يواصل صحوته ويستمر في الضغط على لايبزيغ 0:16 دقيقة تأجيل مباراتي العين والشارقة مع السد والدحيل 2:15 دقيقة غومبير يتألق وسندستيد تحرز المركز الأول 0:33 دقيقة ألبا ضمن قائمة برشلونة التي ستخوض الكلاسيكو