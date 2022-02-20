بوييه يتحدث عن أهمية بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 20, 2022 21:32 1:43 دقيقة أكد بوييه المدير العام لشركة توتال إنرجيز - قطر، أنّ مشاركة 8 مصنفات من الـ10 الأوليات عالمياً يعكس ارتفاع مستوى البطولة، مضيفاً أنّ ذلك شكل حافزاً كبيراً لتمديد عقد الرعاية لثلاث سنوات أخرى حتى 2024. تقارير إخبارية بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة مرسيليا يتعثر أمام كليرمون 3:05 دقيقة أهلي طرابلس يظفر بنقاط الفوز أمام الصفاقسي 0:49 دقيقة الاتحاد الليبي يحقق فوزاً مثيراً على أورلاندو 0:37 دقيقة نهضة بركان يخسر أمام أسيك ميموزا 0:24 دقيقة المصري البورسعيدي يحقق فوزاً مستحقاً على مازيمبي 1:43 دقيقة بوييه يثمّن أهمية بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس 1:09 دقيقة الوكرة يفوز على الغرافة بعد مباراة قوية 3:02 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة بوردو وموناكو 4:08 دقيقة برشلونة يكرّس تفوقه على فالنسيا بفوز لافت 0:35 دقيقة روبليف يفوز بلقب بطولة مرسيليا للتنس