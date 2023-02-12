بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس 2023 على وشك الانطلاق February 12, 2023 20:47 3:12 دقيقة أصبحت بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس 2023 ذات الخمسمائة نقطة على وشك الانطلاق بمشاركة مجموعة مميزة من اللاعبات وتأتي في المقدمة المصنفة الأولى وحاملة اللقب إيغا شفيونتيك. تقارير إخبارية بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة النجم رونالدو يهنئ سيدات النصر على حصد اللقب 0:28 دقيقة الاتحاد المنستيري يتجاوز يانغ أفريكانز 3:12 دقيقة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس على وشك الانطلاق 0:39 دقيقة ريال مدريد يسلط الضوء على تصريح لفلرونتينو بيريث 1:44 دقيقة بيب لا يعرف إذا كان هالاند سيلعب أمام آرسنال 0:33 دقيقة ميسي يتعاطف مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا 3:48 دقيقة ديباي يعيد أتلتيكو إلى سكة الانتصارات 5:02 دقيقة رياض محرز يقود مانشستر سيتي لتجاوز أستون فيلا 1:01 دقيقة مؤسسة أسباير زون تستعد لليوم الرياضي للدولة 0:50 دقيقة خيتافي يتعادل مع رايو فاييكانو