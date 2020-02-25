تصوير: سامر الرجّال

وعلى غرار المصنفات السبع الأوليات الأخريات وفي مقدمتهن الأسترالية آشلي بارتي، أعفيت كفيتوفا التي توجت بلقب الدوحة عام 2018 على حساب الإسبانية غاربيني موغوروتسا، من الدور الأول وقد نجحت في تخطي العقبة الأولى المتمثلة ببطلة 2016، محققة فوزها السابع على سواريز نافارو من أصل 13 مواجهة بينهما، إحداها كانت في الدوحة بالذات عام 2015 في ربع النهائي حين خرجت الأخيرة منتصرة بثلاث مجموعات.

وتلتقي بطلة ويمبلدون عامي 2011 و2014 ووصيفة أستراليا المفتوحة العام الماضي في الدور المقبل اللاتفية يلينا أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، وذلك بعد فوز الأخيرة على التشيكية الأخرى باربورا ستريكوفا بسهولة 6-1 و6-2.

وتأمل كفيتوفا أن تكرر ما حققته أمام سواريز وأن تكسر التعادل المسيطر على مواجهاتها المباشرة مع أوستابنكو من خلال تحقيق الفوز الرابع عليها من أصل سبعة لقاءات بينهما.

وانتهى مشوار الأميركية الشابة صوفيا كينين، ابنة الـ21 عاما التي حققت المفاجأة الشهر الماضي بتتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، عند الدور الثاني بخسارة المصنفة سادسة أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 3-6 و6-7 (4-7).

وتأهلت إلى ثمن النهائي البيلاروسية آرينا سابالينكا التاسعة بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت 7-5 و2-6 و7-5، والروسية المخضرمة سفتلانا كوزنتسوفا بفوزها على البولندية إيغا سوياتيك 6-2 و6-2، والصينية ساي ساي جينغ بفوزها على الروسية الأخرى فيرا زفوناريفا بطلة 2011 بنتيجة 7-5 و6-1.

وكانت البلجيكية إيليز مرتينز توجت بلقب الدوحة العام الماضي على حساب الرومانية سيمونا هاليب، لكنها تنازلت عن اللقب بخروجها من الدور الثاني بعد خسارتها أمام الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-4 و3-6 و2-6.