بارتي تعلن انسحابها من بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 24, 2021 20:34 0:28 دقيقة أعلنت الأسترالية آشلي بارتي، الأولى عالمياً، انسحابها من بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس التي تقام منافساتها خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش. بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس سيمونا هاليب أنجيليك كيربر إيلينا سفيتولينا آشلي بارتي أرينا سابالينكا -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة بارتي تعلن انسحابها من بطولة قطر توتال المفتوحة 4:42 دقيقة ميسي يقود برشلونة إلى بر الأمان أمام إلتشي 4:07 دقيقة توتنهام يتخطى فولفسبيرغر ويصل دور الـ16 بسهولة 0:26 دقيقة راوول غارسيا باقٍ مع أتلتيك بيلباو 0:34 دقيقة "كوفيد-19" يوقف تمارين تورينو مجدداً 3:04 دقيقة رابح سعدان في حوار حصري مع beIN SPORTS 0:40 دقيقة الهلال السوداني يتعثر بالتعادل السلبي أمام مازيمبي 2:56 دقيقة الملكي يعول على السحر الأوروبي لزيدان لإنقاذ موسمه 1:05 دقيقة بينشيتش إلى ربع نهائي بطولة أديلايد 2:34 دقيقة برشلونة أمام اختبار محلي جديد