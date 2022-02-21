بادوسا متحفزة لخوض بطولة قطر توتال إنرجيز من قبل beIN SPORTS February 21, 2022 10:02 0:57 دقيقة أكدت الإسبانية باولا بادوسا أن زيارتها للدوحة هي الأولى لها، مضيفة في تصريح حصري لـbeIN SPORTS أنها تفاجأت بالأجواء الإيجابية والرائعة والتي ستشكل حافزا كبيرا لها على خوض بطولة قطر توتال إنرجيز. مقابلات بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس باولا بادوسا -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 2:55 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 0:29 دقيقة سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي لكرة اليد 0:31 دقيقة السد يتطلع لحسم لقب دوري نجوم قطر 0:57 دقيقة بادوسا متحفزة لخوض بطولة قطر توتال إنرجيز 1:32 دقيقة أنس جابر سعيدة بالعودة للمشاركة في بطولة قطر توتال 3:39 دقيقة ليبرون يقود فريقه للفوز في مباراة "أول ستار" 3:09 دقيقة مرسيليا يتعثر أمام كليرمون 0:28 دقيقة الرجاء المغربي يعلن انفصاله عن مدربه فيلموتس 3:05 دقيقة أهلي طرابلس يظفر بنقاط الفوز أمام الصفاقسي