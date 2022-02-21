وهو الفوز الأول لغارسيا على هاليب منذ أكثر من أربعة أعوام والثاني فقط من أصل تسع مواجهات بينهما.

وقالت غارسيا بعد المباراة التي استغرقت ساعة و33 دقيقة "ضد سيمونا، دائماً ما تكون معركة رائعة. اليوم كنت سعيدة ببقائي مندفعة جداً وإيجابية في كل نقطة... قمت بعمل جيد وأنا راضية جداً عن أدائي".

وتلتقي غارسيا في الدور المقبل الأميركية كوري غوف الرابعة عشرة التي تغلبت بدورها على مواطنتها شيلبي رودجرز 6-2 و6-3.

وتأهلت أيضاً الروسية داريا كاستاكينا بفوزها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 6-4 و6-7 (4-7) و6-2.

وتأهلت إلى الدور الثاني أيضاً البولندية ماغدا لينيت بفوزها على الأميركية أليسون ريسك 2-6 و7-6 (7-5) و6-1، والسويسرية فيكتوريا غولوبيتش بفوزها على الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-4 و6-4.

وأعفيت المصنفات الثماني الأوليات من الدور الأول وفي مقدمهن البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى وبطلة 2020 والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثانية.

وتبدأ سابالينكا مشوارها ضد الفرنسية أليزيه كورنيه الفائزة على الروسية ليودميلا سامسونوفا 3-6 و6-4 و7-5، فيما تلعب كرايتشيكوفا مع البولندية ماغدا لينيت.

وكانت موغوروسا وصيفة البطلة والمصنفة خامسة أولى المتأهلات الى ثمن النهائي بفوزها على الرومانية سورانا كيرستيا 7-6 (7-4) و6-1، لتلتقي الفائزة من مواجهة البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الثانية عشرة وبطلة 2012 و2013 والأميركية ماديسون برينغل.



