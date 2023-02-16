الأمريكية جيسيكا بيغولا تبلغ نصف نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 16, 2023 19:48 5:46 دقيقة بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا نصف نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس بعد فوز سهل على البرازيلية بياتريز حداد مايا بمجموعتين مقابل لاشيء 6-3 و 6-2. الملخصات بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس جيسيكا بيغولا -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة أياكس وأونيون برلين 3:53 دقيقة روما يسقط أمام سالزبورغ في الرمق الأخير 4:20 دقيقة بعثة الشباب السعودي تحط الرحال في الدوحة 5:46 دقيقة بيغولا تبلغ نصف نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز 0:41 دقيقة تيباس: لا عقوبة رياضية بحق برشلونة 5:50 دقيقة كوديرميتوفا إلى نصف نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز 0:41 دقيقة ألكاراث يصعد إلى ربع النهائي 0:47 دقيقة كونتي باقٍ في إيطاليا لمواصلة التعافي 0:32 دقيقة بدء توافد أندية منطقة غرب آسيا إلى الدوحة 0:57 دقيقة سكالوني يوافق على تمديد عقده مع الاتحاد الأرجنتيني