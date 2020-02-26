فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

تستعد اللاعبة التونسية لخوض أول ثمن نهائي لها في البطولة المقامة على ملاعب مجمع خليفة للتنس والاسكواش عندما تلاقي التشيكية كارولينا بليسكوفا، الثالثة عالمياً والمتوجة بلقب البطولة في عام 2017.

وتحدثت جابر عن منافستها قائلة: "بليسكوفا لاعبة معروفة وتتميز بفنياتها الرائعة في ملاعب الكرة الصفراء. سأجتهد كثيراً للإطاحة بها من خلال تغيير النسق في المباراة حتى أربكها وأشتت تركيزها وأكسر طريقة لعبها".

وأضافت اللاعبة التونسية المتألقة: "أعرف جيداً بليسكوفا، هي لاعبة تحسم مبارياتها سريعاً لكنني جاهزة للقتال أمامها وخوض مواجهة رائعة والتأهل للدور القادم".

حالة الطقس تصب في مصلحة جابر

أشارت أنس جابر إلى أن الأحوال الجوية الحالية (رياح) تصب في مصلحتها عند مواجهة اللاعبة التشيكية قائلة: "طريقة لعب بليسكوفا تتأثر كثيراً بعامل الرياح. أنا مستعدة لهذه الظروف لأن استعداداتي للعام الجديد كانت في مدينة المنستير التي شهدت وقتها رياحاً قويةً، تعودت اللعب فيها. الضغوط مسلطة عليها وأنا جاهزة لخوض المباراة دون مشاكل".

التركيز والجماهير

أكدت محدثتنا بأن الحضور الجماهيري الرائع في الملعب الرئيسي لمجمع خليفة للتنس والاسكواش لا يؤثر عليها حتى من خلال البعض الذي يصدرون الأصوات بين الفينة والأخرى: "أشكر كل الجماهير التي حضرت لمساندتي، صحيح أن هناك من يتحدّث لكنني وصلت لمرحلة متقدمة من النضج والتركيز العالي على المباريات. أحتاج مساندتهم لي في الأوقات الصعبة وأتمنى وجودهم بأعداد كبيرة لمواصلة الطريق في قطر توتال".

وستحاول أنس جابر الثأر من بليسكوفا التي فازت عليها في العام الماضي في الدور 32 من بطولة أميركا المفتوحة لكرة المضرب، رابع دورات الغراند سلام، بمجموعتين مقابل واحدة 1-6 و6-4 و4-6.

مباراة أنس جابر وكارولينا بليسكوفا في بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب 2020 - معلومات البث المباشر

موعد مباراة أنس جابر وكارولينا بليسكوفا

البث المباشر لمباراة أنس جابر وكارولينا بليسكوفا اليوم الأربعاء 26 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 17:00 بتوقيت تونس).

مباراة أنس جابر وكارولينا بليسكوفا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 9 (الناقلة لجميع مباريات اليوم).

مشاهدة مباراة أنس جابر وكارولينا بليسكوفا في بث مباشر عبر الانترنت

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