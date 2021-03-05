أزارينكا تنسحب من بطولة قطر توتال للتنس بسبب الإصابة

تصوير: سامر الرجال



وسيؤدي انسحاب أزارينكا إلى تأهل الإسبانية غاربيني موغوروزا إلى النهائي.

وقدمت أزارينكا أداءً مميزاً منذ بداية البطولة إذ أزاحت من ربع النهائي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الأولى في البطولة بعدما تغلبت عليها بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4.

وكانت أزارينكا تطمح لاستعادة لقبها في البطولة لأمرة الأولى بعد أن فازت بها في 2012 و2013 وكانت على بعد خطوتين فقط من ذلك خاصة وأنها لم تخسر أي مجموعة في هذه النسخة.

وعادت أزارينكا بقوة إلى المنافسات مؤخراً ووصلت إلى المركز الرابع عشر عالمياً علماً أنّها كانت المصنفة الأولى عالمياً في وقت سابق.