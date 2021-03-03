فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وفي مواجهة ثمن النهائي، تمكنت اللاعبة البيلاروسية من إزاحة الألمانية لورا سيغموند بفوزها عليها بمجموعتين دون رد 6-4 و6-2 في نحو ساعتين.

وتملك أزارينكا (31 عاماً) سجلاً حافلاً في البطولة التي تقام على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، إذ نجحت في التتويج باللقب في مناسبتين (2012 و2013) كما خاضت نهائي عام 2015 لكنها انهزمت أمام التشيكية لوسي سافاروفا.

وتلتقي أزارينكا في ربع النهائي مع الفائز من مواجهة الأوكرانية إلينا سفيتولينا، الخامسة عالمياً والأولى في البطولة، واليابانية ميساكي دوي.

