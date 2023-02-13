أبرز أحداث اليوم الأول لبطولة قطر توتال إنرجيز للتنس للسيدات من قبل beIN SPORTS February 13, 2023 20:22 4:11 دقيقة كيف جائت منافسات اليوم الأول من بطولة قطر توتال إنرجيز للتنس للسيدات وما هي أبرز النتائج حتى هذه اللحظة وماذا عن الحضور الجماهيري في أول يوم؟ تقارير إخبارية قطر توتال إنرجيز للتنس للسيدات -آخر الفيديوهات 4:11 دقيقة أبرز أحداث اليوم الأول لبطولة قطر توتال 0:39 دقيقة بيولي يشيد بكونتي وبمستوى توتنهام 1:42 دقيقة غالتييه: النتائج السيئة مؤخراً لن تؤثر على الفريق 1:37 دقيقة الدحيل يعزز صدارته للدوري القطري 5:29 دقيقة كوديرميتوفا تتخطى كريتشيكوفا وتعبر إلى ثمن النهائي 0:39 دقيقة فياريال يؤكد إصابه لاعب فرانسيس كوكلان 2:58 دقيقة مشروع اللاعب التركي دميرال لدعم ضحايا الزلزال 0:55 دقيقة ميلان وتوتنهام ينهيان استعداداتهما 4:37 دقيقة موخوفا تعبر إلى ثاني أدوار بطولة قطر توتال إنرجيز 0:37 دقيقة ميسي ومبابي ضمن قائمة سان جيرمان التي ستواجه بايرن