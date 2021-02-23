هاليب تنسحب من بطولة قطر توتال

وأبدت المصنفة الثالثة عالميا أسفها للانسحاب، معربة عن تطلعها للعودة إلى الدوحة مجددا في نسخة العام المقبل من البطولة، متمنية دورة ناجحة وآمنة للجميع.
وبذلك ستكون المصنفة الأولى عالميا آشلي بارتي، إضافة إلى الأمريكية صوفيا كينين بطلة أستراليا للعام الماضي أبرز المشاركات في الدورة التي تنطلق الشهر المقبل.
I really look forward to being back in Doha next year 🙏— Simona Halep (@Simona_Halep) February 23, 2021
Sending you my best wishes for a safe and successful week @QatarTennis 😊 https://t.co/ojaYTyiXr8