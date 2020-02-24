نافارو تتخطى زهانغ وتتقدم في بطولة قطر توتال المفتوحة

ولاقت المصنفة 70 على العالم صعوبة بنيل المجموعة الأولى 7-5. لكنها ارتاحت في الثانية وظفرت بها بسهولة 6-0، لتنهي المباراة بساعة و11 دقيقة.

وستلعب نافارو في الدوري 32 مع التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة الثامنة على البطولة والـ11 على العالم.