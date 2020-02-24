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دوري أبطال أوروبا
قطر توتال المفتوحة

نافارو تتخطى زهانغ وتتقدم في بطولة قطر توتال المفتوحة

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تخطت الإسبانية كارلا سواريز نافارو منافستها الصينية شواي زهانغ في الدور 64، من بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب اليوم الإثنين في العاصمة الدوحة.

beIN SPORTS

ولاقت المصنفة 70 على العالم صعوبة بنيل المجموعة الأولى 7-5. لكنها ارتاحت في الثانية وظفرت بها بسهولة 6-0، لتنهي المباراة بساعة و11 دقيقة.

وستلعب نافارو في الدوري 32 مع التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة الثامنة على البطولة والـ11 على العالم.

 

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