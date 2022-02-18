مواجهات مرتقبة في بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس

وأسفرت قرعة الدور الرئيسي (الدور 64) عن مباراة منتظرة بين التشيكية بيترا كفيتوفا، المصنفة 25 عالمياً وحاملة اللقب، أمام الرومانية إيرينا بيغو، المصنفة 54 عالمياً، فيما ستواجه الأوكرانية إلينا سفيتولينا، العاشرة في المنافسات والـ15 عالمياً، اللاعبة التشيكية تيريزا مارتينكوفا.

وتلعب البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المصنفة 12 في البطولة والمتوجة باللقب عامي 2012 و2013، أمام الكازاخية يوليا بوتنتسيفا، المصنفة 42 عالمياً، والبلجيكية إليزيه ميرتنز، المصنفة 22 عالمياً، أمام الإيطالية جاسمين باوليني، والأميركية جيسيكا بيغولا، التاسعة في البطولة، أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا فيما ستكون الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة 23 عالمياً، على موعد مع الفرنسية كارولين غارسيا في هذا الدور.

وستكون النجمة المصرية ميار شريف حاضرة في هذا الدور عندما تلاقي الرومانية سورانا كريستيا، المصنفة 30 عالمياً، فيما ستستهل النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة ثامنة في البطولة والعاشرة عالمياً، مشوارها في بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس منذ الدور 32.