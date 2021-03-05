لقب زوجي بطولة قطر توتال للتنس من نصيب ميليشار وشورز

تصوير: سامر الرجال

وانتصرت ميليشار وشورز على كلّ من اللاتفية يلينا أوستابينكو والرومانية مونيكا نيكوليسكو بصعوبة بالغة 6-2 و2-6 و (10-8) وذلك على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش اليوم الجمعة.

وكانت المواجهة ندية جداً ولم تحسم إلا بسبب بعض الجزئيات الصغيرة إذ استغرقت قرابة ساعة و19 دقيقة.

وهذه المرة الثانية التي يقف بها الحظ في وجه أوستابينكو التي خسرت لقب النسخة الماضية رفقة الكندية دابروسكي، بعد أن سبق وتوجت به أيضاً رفقة زميلتها الكندية في 2018.

وكان لقب النسخة الماضية من نصيب التايوانية تسو واي هيسيه والتشيكية باربورا ستريتسوفا، علماً أنهما لم تشاركا في نسخة هذا العام.