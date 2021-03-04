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الدوري الإنكليزي الممتاز
قطر توتال المفتوحة

كفيتوفا تطيح بكونتافيت وتبلغ نصف نهائي بطولة قطر توتال

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بلغت التشيكية بيترا كفيتوفا، الرابعة في المنافسات، نصف نهائي بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس اليوم الخميس عقب فوزها على الاستونية أنيت كونتافيت بمجموعتين مقابل واحدة.

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فراس بن أحمد 

تصوير: سامر الرجال 

وعلى الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، حسمت كفيتوفا، العاشرة عالمياً والمتوجة بنسخة 2018 ووصيفة عام 2020، مباراتها أمام الاستونية، المصنفة 24 عالمياً، في نحو ساعتين بواقع 6-3 و3-6 و6-2. 

وأطاحت الاستونية كونتافيت، بالألمانية أنجليك كيربر، الـ26 عالمياً ووصيفة عام 2014، من ثمن نهائي البطولة فيما بلغت كفيتوفا ربع النهائي عقب فوزها على الروسية أنستازيا بافليوتشينكوفا. 

وستواجه بيترا كفيتوفا في نصف النهائي الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة 44 عالمياً، والفائزة على التشيكية الأخرى كارولينا بليسكوفا، السادسة عالمياً والمتوجة بنسخة عام 2017. 

بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس بيترا كفيتوفا أنيت كونتافيت
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