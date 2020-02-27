قطر توتال: كفيتوفا تعاني لاحتواء "استبسال" الشجاعة أنس جابر وتعبر إلى المربع الذهبي

تصوير - سامر الرجّال

على أرضية مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش بالعاصمة القطرية الدوحة، لم توفّق التونسية الواعدة في عالم الكرة الصفراء في تسجيل بداية قوية بعد أن تأخرت بنتيجة 1-4 قبل أن تنجح في تسجيل عودة قوية وتقلب الموازين لمصلحتها 5-4، غير أنّ حنكة كفيتوفا في الأوقات المهمة حسمت النتيجة لفائدتها 7-6 بعد اللجوء لشوط فاصل وفي مدة بلغت 48 دقيقة.

الشوط الثاني، كان متوازناً إلى حد أبعد من الشوط الأول، حيث تقدمت أنس جابر بنتيجة 6-5 وكانت قريبة من حسم أمر الشوط بتقدمها 40-15، غير أنّ كفيتوفا عادت للاستعانة بخبراتها الطويلة في ملاعب الكرة الصفراء واستغلت بعض الهفوات لنظيرتها التونسية وفازت بهذا الشوط أيضاً بنتيجة مماثلة 7-6 ولكن بعد عناء مرير كسابقه وفي 56 دقيقة، لتؤمّن عبورها الشاق إلى الدور نصف النهائي وسط أجواء جماهيرية حماسية كان هدفها بالأساس دعم ممثلة العرب في هذا الدور المتقدم، أنس جابر، التي أثبتت تطوّرها وعزمها على التقدم خطوات عملاقة نحو إنجازات عالمية كبرى مستقبلاً.