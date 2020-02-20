قطر توتال: النجمات يتوافدن إلى الدوحة والتمهيديات تنطلق اليوم

زاهر الحلو

تصوير: سامر الرجال

تصل اللاعبات المشاركات في بطولة قطر توتال 2020 تواليا إلى الدوحة استعدادا لمنافسات تعد من الأرقى في فئتها مع حضور نخبة النجمات.

وبعد وصول السويسرية بيليندا بنسيتش حضرت إلى الدوحة اللاعبتين الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى على العالم حاليا والهولندية كيكي بيرتينس ثامنة العالم مساء الخميس.

وتشهد نسخة عام 2020 من بطولة قطر توتال إحدى بطولات الـ Premier 5، مشاركة 64 لاعبة في الفردي تتقدمهن غالبية المصنفات الأوليات على العالم حيث يحضر سبع من أول عشر لاعبات تصنيفا، بالإضافة إلى 32 فريقاً في منافسات الزوجي.

وتنطلق بطولة قطر توتال في 23 فبراير الجاري وتستمر حتى 29 منه.

وتبلغ مجمل قيمة جوائز البطولة .3.240 مليون دولار أميركي وتقام على أرضية صلبة في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش.

وتحمل البلجيكية اليز ميرتنز لقب فردي السيدات في 2019 وهي تشارك في النسخة الحالية ايضا.

وبالإضافة للنجمات المذكورات، سنشاهد التشيكية كارولينا بليسكوفا بطلة 2017، والرومانية سيمونا هاليب بطلة 2014، وايلينا سفيتولينا والأميركية صوفيا كينين والتشيكية بترا كفيتوفا بطلة 2018 وغيرهن من النجمات.

وتنطلق منافسات الدور التمهيدي للبطولة في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش الجمعة 21 فبراير وتستمر ليومين حتى الأحد القادم.

وأكد طارق زينل أمين عام الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة في تصريح له مساء الخميس الانتهاء من كافة التحضيرات المتعلقة باستضافة البطولة، داعيا الجماهير الى الحصول على التذاكر من خلال منافذ البيع المختلفة للحضور والاستمتاع بأرقى أداء عالمي في تنس السيدات.

وقال ان البطولة كعادتها تستقطب أكبر عدد من المصنفات الأوليات عالميا، حيث ستشارك في بطولة قطر توتال 7 بطلات من المصنفات العشر الأوليات على العالم.. مشيرا الى حرص بطلات التنس العالميات على الحضور الى الدوحة سنويا والمشاركة في البطولة المحببة اليهن واللاتي يعتبرنها مثل بطولات الاساتذة، ويؤكدن أن بطولة قطر تأتي في الاهمية بعد بطولات "الغراند سلام" .

واضاف زينل أن اللجنة المنظمة للبطولة تبذل كل ما في وسعها كعادتها كل عام لتحقيق استضافة مميزة وناجحة للبطولة، خاصة أنها تأتي بعد النجاح المبهر الذي تحقق مع استضافة بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للرجال والتي استضافتها الدوحة الشهر الماضي.

ودائما ما تكون قطر توتال قبلة الاهتمام العالمي لنجمات التنس وكذلك للإعلام الرياضي لمستوى البطولة الفني والتنظيمي ومثالية المناخ في هذا الوقت من العام عوامل تجعلها من انجح بطولات كرة المضرب في فئتها.

وكان الاتحاد القطري للتنس والاسكواش قد بدء بيع تذاكر البطولة مبكراً عبر الانترنت بدءا من 24 يناير الفائت وكذلك من المجمعات التجارية في قطر.

ويمكن للراغبين شراء التذاكر الكترونيا عبر موقع الاتحاد https://www.qatartennis.org/qtotickets/.

ويتوقع أن تكون نسخة 2020 من الأكثر تنافسية وهذا ما سبق وأكده سعد المهندي مدير البطولة في وقت سابق حين قال حينما اعلن عن طرح التذاكر: "نتوقع في ظل المشاركة الكبيرة لأبرز نجمات التنس في العالم أن تأتي هذه النسخة من البطولة كأفضل النسخ في تاريخها لذلك ندعو كافة جماهير رياضة التنس في دولة قطر للحصول على تذاكرهم للاستمتاع بالعديد من الفعاليات التي تشهدها البطولة على هامش المباريات".