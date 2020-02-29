صور من تتويج سابالينكا ببطولة قطر توتال المفتوحة من قبل beIN SPORTS February 29, 2020 22:01 وصلت بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب إلى يومها الأخير، وتوجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بصقرها الذهبي بفوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا. تصوير: سامر الرجال السابق سابالينكا: إنه فوز خاص في أجوا اقرأ التالي آخر الأحداث February 29, 2020 22:01 صور من تتويج سابالينكا ببطولة قطر توتال المفتوحة February 29, 2020 18:06 سابالينكا: إنه فوز خاص في أجواء رائعة February 29, 2020 17:55 كفيتوفا: "أتمنى أن أكون أفضل في المرة القادمة" February 29, 2020 17:19 سابالينكا تتوج ببطولة قطر توتال المفتوحة February 28, 2020 21:13 بارتي: "كفيتوفا لعبت مباراة كبيرة واستثنائية" February 28, 2020 18:43 كفيتوفا :"الثقة مفتاح نجاحي" February 28, 2020 18:29 كفيتوفا تفاجئ بارتي وتصعد إلى نهائي قطر توتال 2020 February 28, 2020 16:47 سابالينكا تكشف عن سر فوزها على سفيتلانا February 28, 2020 16:33 سابالينكا في نهائي بطولة قطر توتال 2020 February 27, 2020 20:00 كفيتوفا تعاني لاحتواء "استبسال" جابر وتواجه بارتي