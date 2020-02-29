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دوري أبطال أوروبا
قطر توتال المفتوحة

صور من تتويج سابالينكا ببطولة قطر توتال المفتوحة

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وصلت بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب إلى يومها الأخير، وتوجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بصقرها الذهبي بفوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا.

تصوير: سامر الرجال

 

 

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