صور من تتويج سابالينكا ببطولة قطر توتال المفتوحة

من قبل beIN SPORTS February 29, 2020 22:01 وصلت بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب إلى يومها الأخير، وتوجت البيلاروسية أرينا سابالينكا بصقرها الذهبي بفوزها على التشيكية بيترا كفيتوفا.