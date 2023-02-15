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دوري أبطال أوروبا
قطر توتال المفتوحة

ساكاري تنتصر على ألكسندروفا وتبلغ ربع نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس

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فازت اليونانية ماريا ساكاري، السابعة عالمياً، على إيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة 6-3 و6-2 في ثمن نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس.

beIN SPORTS

  
وتلاقي ساكاري في ربع النهائي الفائزة من مواجهة التشيكية كارولينا موتشوفا والفرنسية كارولين غارسيا.  


 

ماريا ساكاري بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس
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