ساكاري تنتصر على ألكسندروفا وتبلغ ربع نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 15, 2023 19:08 فازت اليونانية ماريا ساكاري، السابعة عالمياً، على إيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة 6-3 و6-2 في ثمن نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس. beIN SPORTS وتلاقي ساكاري في ربع النهائي الفائزة من مواجهة التشيكية كارولينا موتشوفا والفرنسية كارولين غارسيا. ماريا ساكاري بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس السابق شفيونتيك دون عناء إلى ربع نهائ اقرأ التالي - آخر الأحداث February 15, 2023 19:08 ساكاري تنتصر على ألكسندروفا وتبلغ ربع النهائي February 15, 2023 18:40 شفيونتيك دون عناء إلى ربع النهائي February 15, 2023 17:40 بيغولا إلى ربع النهائي February 15, 2023 17:21 بنشيتش تفوز على أزارينكا وتبلغ ربع النهائي February 15, 2023 15:14 غوف إلى ربع نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة February 14, 2023 19:07 اليونانية ماريا ساكاري تعبر إلى ثمن النهائي February 14, 2023 16:45 بينشيتش تتخطى توموفا بسهولة وتصعد إلى ثمن النهائي February 14, 2023 15:31 أوستابينكو تتخطّى كيز بنجاح February 14, 2023 13:20 كفيتوفا تسير بثبات إلى ثمن نهائي قطر توتال إنرجيز February 14, 2023 09:48 كوكو غوف تطمح لحصد لقب الفردي