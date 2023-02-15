ساكاري تنتصر على ألكسندروفا وتبلغ ربع نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس

من قبل beIN SPORTS February 15, 2023 19:08 فازت اليونانية ماريا ساكاري، السابعة عالمياً، على إيكاترينا ألكسندروفا بنتيجة 6-3 و6-2 في ثمن نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس.