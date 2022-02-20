English
العربية
الدوري الإسباني
قطر توتال المفتوحة

ساسنوفيتش تتجاوز جونغ وتضرب موعداً مع جابر في الدور الثاني

من قبل

تأهلت البيلاروسية أليكساندرا ساسنوفيتش، المصنفة 63 عالمياً، إلى الدور الثاني في بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس عقب فوزها على الصينية شواي جونغ في الدور الأول.

beIN SPORTS

وحسمت اللاعبة البيلاروسية المواجهة في أقل من ساعة بمجموعتين نظيفتين 6-1 و6-1. 

وستلاقي ساسنوفيتش، الصاعدة من التصفيات، النجمة التونسية أنس جابر، الثامنة في البطولة والعاشرة عالمياً. 

وتمكنت الكرواتية آنا كونجوه، المصنفة 52 عالمياً، من إزاحة الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة 49 عالمياً، عقب فوزها عليها بنتيجة 4-6 و7-5 و6-3 لتضرب الكرواتية موعداً الإستونية أنيت كونتافيت، السادسة عالمياً في الدور الثاني. 

وفازت البلجيكية أليسون فان أوتفانك، المصنفة 55 عالمياً، على الروسية فيرا زفوناريفا، المصنفة 45 عالمياً، بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-4 في مواجهة دامت ساعتين. 

أنس جابر بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس
السابق المصرية ميار شريف تغادر بطولة
اقرأ
المصرية ميار شريف تغادر بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس
التالي بيغولا تتجاوز عقبة سينياكوفا ب
اقرأ
بيغولا تتجاوز عقبة سينياكوفا بنجاح

آخر الأحداث

>