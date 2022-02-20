ساسنوفيتش تتجاوز جونغ وتضرب موعداً مع جابر في الدور الثاني

وحسمت اللاعبة البيلاروسية المواجهة في أقل من ساعة بمجموعتين نظيفتين 6-1 و6-1.

وستلاقي ساسنوفيتش، الصاعدة من التصفيات، النجمة التونسية أنس جابر، الثامنة في البطولة والعاشرة عالمياً.

وتمكنت الكرواتية آنا كونجوه، المصنفة 52 عالمياً، من إزاحة الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة 49 عالمياً، عقب فوزها عليها بنتيجة 4-6 و7-5 و6-3 لتضرب الكرواتية موعداً الإستونية أنيت كونتافيت، السادسة عالمياً في الدور الثاني.

وفازت البلجيكية أليسون فان أوتفانك، المصنفة 55 عالمياً، على الروسية فيرا زفوناريفا، المصنفة 45 عالمياً، بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-4 في مواجهة دامت ساعتين.