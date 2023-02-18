بالصور – نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة 2023 من قبل beIN SPORTS February 18, 2023 19:15 بالصور - أبرز لحظات نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة 2023. بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس السابق مراسم تتويج شفيونتيك بلقب بطول اقرأ التالي صفحة رابطة محترفاتِ التنس توثق اقرأ - آخر الأحداث February 18, 2023 20:25 فرحة شفيونتيك بعد تتويجها باللقب February 18, 2023 19:15 بالصور – نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز February 18, 2023 17:53 مراسم تتويج شفيونتيك بلقب بطولة قطر توتال إنرجيز February 18, 2023 17:45 شفيونتيك: "أنا فخورة بما حققته في البطولة" February 18, 2023 17:19 شفيونتيك تحافظ على لقب بطولة قطر توتال إنرجيز February 17, 2023 21:06 لقب زوجي السيدات من نصيب غوف وبيغولا February 17, 2023 17:52 شفيونتيك تضرب موعداً مع بيغولا في النهائي February 17, 2023 16:41 بيغولا تصعد إلى نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز 2023 February 16, 2023 22:16 ساكاري تحجز آخر مقاعد نصف النهائي February 16, 2023 19:48 بيغولا تبلغ نصف نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز