التشيكية مارتينكوفا تفجر المفاجأة وتقصي سفيتولينا

وفازت سفيتولينا بالمجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل ستة قبل أن تنتفض مارتينكوفا وتفوز بمجموعتين متتاليتين (7-5) و(7-6).
من جانبها عبرت اللاتفية يلينا أوستابينكو للدور الثاني من البطولة بفوزها على الفرنسية أوسيان دودان بمجموعتين دون رد.
وفازت سفيتولينا بالمجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل ستة قبل أن تنتفض مارتينكوفا وتفوز بمجموعتين متتاليتين (7-5) و(7-6).
من جانبها عبرت اللاتفية يلينا أوستابينكو للدور الثاني من البطولة بفوزها على الفرنسية أوسيان دودان بمجموعتين دون رد.
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