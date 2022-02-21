التشيكية مارتينكوفا تفجر المفاجأة وتقصي سفيتولينا

وفازت سفيتولينا بالمجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل ستة قبل أن تنتفض مارتينكوفا وتفوز بمجموعتين متتاليتين (7-5) و(7-6).

من جانبها عبرت اللاتفية يلينا أوستابينكو للدور الثاني من البطولة بفوزها على الفرنسية أوسيان دودان بمجموعتين دون رد.