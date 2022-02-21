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دوري أبطال أوروبا
قطر توتال المفتوحة

التشيكية مارتينكوفا تفجر المفاجأة وتقصي سفيتولينا

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فجرت التشيكية تيريوا مارتينكوفا أولى مفاجآت بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس بإقصائها الأوكرانية يلينا سفيتولينا من الدور الأول بفوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

beIN SPORTS

وفازت سفيتولينا بالمجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل ستة قبل أن تنتفض مارتينكوفا وتفوز بمجموعتين متتاليتين (7-5) و(7-6).

من جانبها عبرت اللاتفية يلينا أوستابينكو للدور الثاني من البطولة بفوزها على الفرنسية أوسيان دودان بمجموعتين دون رد.

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