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قطر توتال المفتوحة

الاتحاد القطري للتنس يمدد الشراكة مع توتال إنرجيز قطر حتى عام 2024

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أعلن الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة تمديد عقد الشراكة مع قطر إنرجيز توتال حتى عام 2024.

beIN SPORTS
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