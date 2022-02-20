الاتحاد القطري للتنس يمدد الشراكة مع توتال إنرجيز قطر حتى عام 2024

من قبل beIN SPORTS February 20, 2022 16:04 أعلن الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة تمديد عقد الشراكة مع قطر إنرجيز توتال حتى عام 2024.