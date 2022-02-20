الاتحاد القطري للتنس يمدد الشراكة مع توتال إنرجيز قطر حتى عام 2024 من قبل beIN SPORTS February 20, 2022 16:04 أعلن الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة تمديد عقد الشراكة مع قطر إنرجيز توتال حتى عام 2024. beIN SPORTS بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس الاتحاد القطري للتنس السابق بطولة قطر توتال تنطلق اليوم اقرأ التالي المصرية ميار شريف تغادر بطولة اقرأ آخر الأحداث February 20, 2022 16:27 المصرية ميار شريف تغادر بطولة قطر توتال إنرجيز February 20, 2022 16:04 تمديد الشراكة مع توتال إنرجيز قطر حتى عام 2024 February 20, 2022 13:37 بطولة قطر توتال تنطلق اليوم February 18, 2022 22:01 مواجهات مرتقبة في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس March 8, 2021 11:24 كفيتوفا لـbeIN SPORTS: "أحب هذه البطولة" March 6, 2021 17:54 كفيتوفا تعانق الصقر الذهبي للمرة الثانية في الدوحة March 6, 2021 17:26 كفيتوفا تبدي سعادتها بلقب قطر توتال للتنس March 6, 2021 17:04 كفيتوفا تتوج بلقب بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس March 5, 2021 19:35 لقب زوجي بطولة قطر توتال من نصيب ميليشار وشورز March 5, 2021 18:04 كفيتوفا تلاقي موغوروزا في نهائي قطر توتال للتنس