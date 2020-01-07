نسخة جديدة من الإثارة في بطولة قطر المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS January 7, 2020 14:09 3:17 دقيقة تتجدد الإثارة كل سنة مع بداية موسم بطولات رابطة محترفي التنس. وبحضور أسماء كبيرة انطلقت منافسات بطولة قطر المفتوحة من فئة 250 نقطة. بطولة سيحاول خلالها المشاركون إحراز اللقب الذي يحظى بأهمية كبيرة قبل أولى بطولات الألفي نقطة في أستراليا. تقارير إخبارية قطر إكسون موبيل -آخر الفيديوهات 2:25 دقيقة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي - تغطية خاصة 0:34 دقيقة مانشستر يونايتد وإنتر مهتمان بضم فيدال 3:17 دقيقة نسخة جديدة من الإثارة في بطولة قطر المفتوحة للتنس 0:38 دقيقة عقد شراكة بين نايكي وليفربول 0:34 دقيقة مبابي الأغلى في سوق الإنتقالات 0:33 دقيقة إستبعاد تأجيل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2:35 دقيقة عودة الحديث حول ضغط جدول مباريات الدوري الممتاز 2:06 دقيقة مباراة استعراضية بين نجوم وأساطير الكرة العالمية 10:18 دقيقة موجز الأخبار 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 18