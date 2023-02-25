ميدفيديف يؤكد سعادته بالأجواء التي شهدها في قطر من قبل beIN SPORTS February 25, 2023 18:52 1:09 دقيقة قال الروسي ميدفيديف إنّ تتويجه بلقب بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس لم يكن سهلاً مؤكداً سعادته بالأجواء التي شهدها في قطر ومشيداً بالجماهير التي حضرت البطولة. مقابلات دانييل ميدفيديف قطر إكسون موبيل المفتوحة 2023 -آخر الفيديوهات 4:24 دقيقة التعادل يحسم "ديربي مدريد" بين ريال وأتليتيكو 1:04 دقيقة السد ينتزع المركز الثالث 0:49 دقيقة سايمون يفوز بمنافسة قفز الحواجز ضد الساعة 0:52 دقيقة ليون يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة أنجيه 3:37 دقيقة مراسم التتويج لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 2:29 دقيقة موراي فخور بما قدمه في قطر إكسون موبيل 0:55 دقيقة قطر إكسون موبيل الأفضل بفئة 250 نقطة 1:09 دقيقة ميدفيديف يؤكد سعادته بالأجواء التي شهدها في قطر 3:05 دقيقة فوز ثمين للترجي الرياضي على الزمالك 2:59 دقيقة مارتينيلي يقود آرسنال للفوز على ليستر سيتي