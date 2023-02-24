ميدفيديف: "أتوقع مباراة معقدة أمام موراي" من قبل beIN SPORTS February 24, 2023 21:48 1:06 دقيقة توقع الروسي دانييل ميدفيديف أنّ تكون مباراته معقدة أمام البريطاني آندي موراي في نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس. مقابلات آندي موراي دانييل ميدفيديف قطر إكسون موبيل المفتوحة 2023 -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة الوداد يغنم النقاط الثلاث من بوابة بيترو أتليتيكو 1:06 دقيقة ميدفيديف: "أتوقع مباراة معقدة أمام موراي" 0:57 دقيقة جنوب السودان إلى نهائيات كأس العالم لكرة السلة 4:47 دقيقة ميدفيديف يتفوّق على ألياسيم ويتأهل إلى النهائي 3:10 دقيقة أتليتيكو مدريد لتجاوز العقدة التي فرضها ريال مدريد 3:27 دقيقة ريال مدريد يختبر قدراته عندما يواجه أتليتيكو مدريد 1:01 دقيقة ماذا قال موراي بعد بلوغه النهائي ؟ 3:07 دقيقة فوز ثمين للهلال السوداني على القطن الكاميروني 7:04 دقيقة موراي يتجاوز ليهيتشكا بصعوبة ويبلغ النهائي 3:11 دقيقة لقب الزوجي من نصيب الثنائي بوبانا وإيبدن