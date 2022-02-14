أوكونيل تمكن من كسب المجموعة الأولى بعد فوزه بشوط كسر التعادل، وبالنتيجة ذاتها نجح مولتشان المصنف الثالث والسبعون عالميا في إنهاء المجموعة الثانية لمصلحته معادلا الكفتين قبل أن يحسم اللاعب السلوفاكي المجموعة الثالثة لمصلحته بواقع ستة أشواط لأربعة ويمضي نحو الدور الموالي.

