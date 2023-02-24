ولعب عامل الخبرة دوره حين تفوّق موراي على ليهيتشكا بمجموعتين لواحدة 6-0 و3-6 و7-6 (8-6) اليوم الجمعة في نصف نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس.

وأنهى موراي المجموعة الأولى بنتيجة كبيرة دون أن يخسر أي شوط لأول مرة في هذه النسخة من البطولة حين كسر إرسال منافسه ثلاث مرات وخلال 33 دقيقة فقط.

وبدأ ليهيتشكا المصنّف (52 عالمياً) المجموعة الثانية بقوة متقدماً 3-0 بكسره إرسال موراي في الشوط الثاني قبل أن ينهي المجموعة 6-3 خلال 43 دقيقة.

وسارت المجموعة الثالثة بتوازن شديد في بدايتها 1-1 و2-2 قبل أن ينجح صاحب الـ21 عاماً في التقدم 5-3 مهدراً فرصة حسم المباراة في خمس مناسبات، ليعود موراي ويعادل النتيجة ومن ثم يحسم المجموعة والمباراة لصالحه.



ويدافع موراي المصنّف الأول عالمياً سابقاً والمشارك ببطاقة دعوة عن فرصة التتويج بلقب جديد على أرض قطر بعدما سبق له الفوز بلقبي 2008 و2009.

وسيلتقي موراي في النهائي مع الفائز من مباراة الروسي ميدفيديف والكندي ألياسيم.