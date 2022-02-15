موراي المشارك في البطولة ببطاقة دعوة وصاحب التصنيف السّابع والثمانين عالمياً نجح في إنهاء المجموعة الأولى بستة أشواط لاثنين، وواصل البريطاني المتوّج ببطولة قطر مرّتين، تألّقَه في المجموعة الثانية ليظفر بها بالنتيجة ذاتها في مباراة استغرقت ساعة وعشرين دقيقة، ليضرب ماراي موعداً في ثمن النهائي مع الإسبانيّ روبرتو باوتيستا أغوت.

