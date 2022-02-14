موراي يثمّن مشاركته في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 14, 2022 16:34 0:50 دقيقة أكد البريطاني آندي موراي لبي إن سبورتس سعادته بالمشاركة في بطولة كبيرة بحجم بطولة قطر إكسون موبيل للتنس، مشيراً إلى أنّه بذل جهوداً كبيرة مكنته من العودة تدريجياً إلى أجواء المنافسة. مقابلات قطر إكسون موبيل أندي ماراي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة بارتي تحتفظ بصدارة التصنيف 5:00 دقيقة النمسا تتوج بذهبية القفز التزلجي لفرق الرجال 0:35 دقيقة مولتشان إلى الدور الثاني في بطولة قطر إكسون موبيل 3:15 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 3:15 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 1:02 دقيقة شابوفالوف سيبذل كل ما في وسعه في قطر إكسون موبيل 0:50 دقيقة موراي يثمّن مشاركته في قطر إكسون موبيل 2:54 دقيقة العراق يكرم أسطورته الراحلة أحمد راضي 0:57 دقيقة أياكس يكتسح تفينتي ويعزز صدارته للدوري الهولندي 2:23 دقيقة لوس أنجليس رامز يفوز بمواجهة السوبر بول