موتي: "عليّ أن أكون جاهزاً للنهائي" من قبل beIN SPORTS January 10, 2020 22:06 3:16 دقيقة عبّر الفرنسي كورينتان موتي عن سعادته وفخره بما حققه مشيراً إلى أنه سيحاول أن يكون جاهزاً لخوض نزال النهائي أمام الروسي أندريه روبليف. -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة موتي: "عليّ أن أكون جاهزاً للنهائي" 0:23 دقيقة كوتروني يعود إلى الدوري الإيطالي 0:29 دقيقة الزمالك يكرم وفادة زيسكو بهدفين 0:27 دقيقة الدحيل يتأهل إلى نهائي كأس قطر 0:46 دقيقة موتي "الواعد" يُسقط فافرينكا ويصل النهائي 0:56 دقيقة ركلة جزاء صحيحة لشبيبة القبائل أمام الرجاء 0:18 دقيقة ترينت ألكسندر أرنولد أفضل لاعب في شهر ديسمبر 0:21 دقيقة يورغن كلوب مدرب الشهر في الدوري الإنكليزي 1:48 دقيقة التعادل السلبي يحسم "ديربي" الشبيبة والرجاء 2:02 دقيقة بوبانا وكولهوف يتحدّثان عن لقب زوجي "اكسون موبيل"