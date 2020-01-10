فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وتمكن موتي من حسم المواجهة لصالحه أمام المصنف الأول في البطولة بمجموعتين مقابل واحدة 3-6 و7-5 و6-3 في مباراة استمرت لأكثر من ساعتين.

وسيلاقي الفرنسي موتي في نهائي بطولة قطر "اكسون موبيل" 2020 اللاعب الروسي أندريه روبليف، المصنف ثانياً في المنافسات والـ23 عالمياً، بعد أن أطاح بالمفاجأة السارة، الصربي ميومير كيسمانوفيتش، المصنف 62 عالمياً.

ويخوض الفرنسي "الواعد" (20 عاماً) أول نهائي له في بطولات رابطة المحترفين.

وسيكون موتي اللاعب الفرنسي السادس الذي يخوض غمار نهائي بطولة "اكسون موبيل" بعد فابريس سانتورو (توج باللقب عام 2000) ونيكولا إسكوديه (2004) وغاييل مونفيس (2018) وجو ويلفرد تسونغا (2012) وريشارد غاسكيه (2013).

وتألق اللاعب الفرنسي في البطولة بإزاحته للكندي ميلوش راونيتش، المصنف رابعاً في البطولة و32 عالمياً، من الدور الـ16 وتجازوه للإسباني فرناندو فيرداسكو، المصنف 49 عالمياً، في ربع النهائي.