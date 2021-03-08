مقابلة خاصة مع المايسترو روجر فيدرر من قبل beIN SPORTS March 8, 2021 21:55 16:23 دقيقة ستكون بطولة قطر إكسون موبيل للتنس في نسختها الحالية لعام 2021،علامة في مسيرة المايسترو روجر فيدرر أولاً لأنها شهدت عودته بعد غياب طويل وثانياً لأنها أعادت إلى ذاكرته صور وذكريات من الدوحة. قطر إكسون موبيل روجير فيدرير -آخر الفيديوهات 4:12 دقيقة تشيلسي يهزم إيفرتون بثنائية ويحصن مركزه الرابع 5:05 دقيقة لوبيتيغي يعد بمحاولة تغيير الصورة أمام دورتموند 1:08 دقيقة بيرلو هادئ ولا يشعر أن منصبه في خطر 2:25 دقيقة لابورتا ومرحلة جديدة في برشلونة 0:27 دقيقة كاراتسيف يتجاوز مبارك زايد ويصعد للدور الثاني 0:37 دقيقة باخ لولاية جديدة وسط تحدٍ غير مسبوق 2:40 دقيقة إنتر يسعى لتخطى عقبة أتالانتا والابتعاد في الصدارة 1:32 دقيقة فيدرر سعيد بعودته لميادين التنس من بوابة الدوحة 1:30 دقيقة كفيتوفا لـbeIN SPORTS: "أحب هذه البطولة" 0:38 دقيقة معظم اليابانيين يفضلون عدم حضور الجماهير الأجنبية