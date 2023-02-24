

وجاء تتويج بوبانا وإيبدن بعد فوزهما على الثنائي المكون من "الفرنسي كونستانت ليستيان، والهولندي بوتش فان دي زندشلب"، بمجموعتين لمجموعة واحدة اليوم.

وأقيمت المباراة النهائية لمنافسات الزوجي على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش، حيث تمكن روهان وماثيو من قلب تأخرهما في المجموعة الأولى 6-7 (5-7) إلى فوز في بالمجموعتين المواليتين 6-4 و10-6.

وقام السيد طارق زينل أمين السر العام لاتحاد التنس والإسكواش والريشة الطائرة، يرافقه السيدان كريم العلمي مدير بطولة قطر إكسون موبيل للتنس، وصالح بن سعد المانع نائب الرئيس ومدير الشؤون الحكومية والعامة في إكسون موبيل، بتتويج الفائزين.