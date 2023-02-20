كوبلر إلى ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 20, 2023 13:53 4:17 دقيقة بلغ الأسترالي جيسون كوبلر ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس بعد انسحاب منافسه أصلان كاراتسيف بسبب الإصابة. الملخصات قطر إكسون موبيل أصلان كاراتسيف جيسون كوبلر -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة جثمان كريستيان أتسو يصل إلى العاصمة الغانية أكرا 0:53 دقيقة فرص نابولي وإنتر في بطولة دوري أبطال أوروبا 0:57 دقيقة ماذا يمكن أن يحدث أكثر لتشلسي؟ 4:17 دقيقة كوبلر إلى ثمن نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 0:47 دقيقة كروس وتشواميني خارج قائمة ريال لمواجهة ليفربول 2:15 دقيقة حامل اللقب الهلال يواجه شباب الأهلي دبي الإماراتي 2:53 دقيقة ملعب الثمامة يحتضن لقاء الفيصلي السعودي وفولاد 3:18 دقيقة قطر إكسون موبيل: نسخة 2023 على أهبة الاستعداد 2:16 دقيقة مباراة كل النجوم: تايتوم "فريق يانيس" للفوز 4:43 دقيقة مارسيليا يعود بثلاث نقاط ثمينة من تولوز