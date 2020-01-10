قطر إكسون موبيل 2020: "الصغار" يسحبون البساط من تحت "الكبار" من قبل beIN SPORTS January 10, 2020 14:34 2:17 دقيقة شهدت بطولة قطر المفتوحة للتنس في نسختها الحالية تألقاً واضحاً للعديد من الأسماء الشابة حيث يسعى أغلبهم إلى تقديم مستويات عالية ومزاحمة كبار اللعبة. تقارير إخبارية قطر إكسون موبيل -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة ركلة جزاء صحيحة لشبيبة القبائل أمام الرجاء 0:24 دقيقة التعادل السلبي يحسم "ديربي" الشبيبة والرجاء 2:02 دقيقة بوبانا وكولهوف يتحدّثان عن لقب زوجي "اكسون موبيل" 1:09 دقيقة روبليف: "هذه أفضل مباراة لي خلال هذا الأسبوع" 0:56 دقيقة روبليف في نهائي "اكسون موبيل" للمرة الثانية 2:17 دقيقة "الصغار" يسحبون البساط من تحت "الكبار" 1:01 دقيقة فافرينكا يلاقي "المفاجأة" موتيه في المربع الذهبي 3:52 دقيقة ملخص مباراة كورينتان موتي وفرناندو فيرداسكو 1:03 دقيقة دورة شينزين: موغوروزا ترمي المنديل أمام ألكسندروفا 0:54 دقيقة دورة بريزبين: بليشكوفا تلاقي أوساكا في نصف النهائي