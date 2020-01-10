قطر إكسون موبيل: ملخص مباراة كورينتان موتي وفرناندو فيرداسكو January 10, 2020 14:16 3:52 دقيقة الملخصات قطر إكسون موبيل فرناندو فيرداسكو -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة موعد مشاهدة مباراة شبيبة القبائل والرجاء بث مباشر 1:03 دقيقة دورة شينزين: موغوروزا ترمي المنديل أمام ألكسندروفا 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:47 دقيقة دجوكوفيتش يضع صربيا في نصف النهائي ونادال يسقط 1:20 دقيقة وستبروك يتجرع هزيمة ثقيلة بأيدي الرفاق القدامى 0:28 دقيقة رانس-باريس سان جيرمان وليون-ليل في نصف النهائي 0:31 دقيقة تأجيل بقية مباريات ربع النهائي في "اكسون موبيل" 0:33 دقيقة راين بابل على أعتاب أياكس ! 0:31 دقيقة إصابة هاري ماغواير تزيد من متاعب مانشستر يونايتد 0:42 دقيقة تعادل إيران وأوزبكستان وفوز كوريا الجنوبية