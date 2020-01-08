قطر إكسون موبيل: لقاء خاص مع اللاعب فيليب كراينوفيتش من قبل beIN SPORTS January 8, 2020 12:00 3:32 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة ستان فافرينكا في لقاء خاص مع beIN SPORTS 3:32 دقيقة لقاء خاص مع اللاعب فيليب كراينوفيتش 3:35 دقيقة لقاء خاص مع اللاعب أندريه روبليف 4:54 دقيقة رانس يطيح بحامل اللقب ويبلغ نصف النهائي 3:35 دقيقة سيتي يغلب جاره يونايتد ويقترب من نهائي الرابطة 0:56 دقيقة محاربو الصحراء على قمة منتخبات القارة السمراء 0:29 دقيقة تسونغا: "مستعد لموسم جديد والبداية من الدوحة" 0:23 دقيقة فافرينكا يتأهل إلى ربع النهائي 0:53 دقيقة الرجاء يقرر عدم خوض مباراته أمام الدفاع الحسني 0:29 دقيقة روما يمدّد عقد كولاروف