قطر إكسون موبيل

تصوير: سامر الرجال

المصنف 15 عالمياً كسب المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة وواصل سيطرته على مجريات المجموعة الثانية لينهيها بستة أشواط لأربعة.

وقال فافرينكا بعد المباراة "أنا سعيد لأني ألعب دائما بمستوى جيد. أنا سعيد لكوني أتواجد هنا في العام الجديد وآمل أن يكون الحظ إلى جانبي".

وتأهل السلوفيني ألياز بيديني المصنف 58 عالمياً إلى ربع النهائي عقب تغلبه على ألكسندر بوبليك الكازاخي بمجموعتين دون رد بنتيجة (6-3) و(7-5).

التأهل لثمن النهائي

وحجز المجري "مارتون فوتشوفيتش مكاناً في الدور الثاني للبطولة بفوزه على الأمريكي "فرانسيس تيافو" بمجموعتين لواحدة.

"فوتشوفيتش" المصنف السبعون عالمياً كان الأفضل منذ البداية، وحسم المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة لكن "تيافو" السابع والأربعين عالمياً رد في المجموعة الثانية وكسبها بستة أشواط لأربعة إلا أن اللاعب المجري عاد بقوة في المجموعة الحاسمة وكسبها بستة أشواط لأربعة.

وتخطى الكازاخي الآخر ميخائيل كوكوشكين عقبة التونسي مالك الجزيري بمجموعتين دون رد (6-0 و6-3) ليصعد إلى الدور الثاني، وإلى الدور ذاته تأهل الفرنسي بيير هوغ هربرت بفوزه على الإيطالي ماركو تشيكيناتو بمجموعتين نظيفتين (6-3 و6-4).

بدوره حجز التركي سيم إكيل بطاقة العبور عقب فوزه على الليتواني ريكاردس بيرانكس بمجموعتين مقابل واحدة (6-2 و4-6 و6-2)، فيما تمكن الصربي لاسلو ييري من الفوز على الإيطالي لورينزو سونيغو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بنتيجة (6-1 و3-6 و6-2).