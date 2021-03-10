فيدرر: "أنا سعيد بعودتي إلى الملاعب" من قبل beIN SPORTS March 10, 2021 19:10 2:19 دقيقة عبّر النجم السويسري روجر فيدرر عن سعادته بتحقيق الفوز وبالعودة إلى الملاعب عقب تجاوزه البريطاني دانيال إيفانز في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس 2021. مقابلات روجيه فيدرر بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس بطولة قطر إكسون موبيل للتنس 2021 روجر فيدرر -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة فيدرر: "أنا سعيد بعودتي إلى الملاعب" 0:32 دقيقة تقارير: برشلونة يتقدّم بعرض لضمّ نجم "سيتي" أغويرو 0:35 دقيقة تييم يبلغ ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 0:54 دقيقة فيدرر يستهل مشواره في بطولة قطر بمواجهة إيفانز 2:58 دقيقة بيلباو يحل ضيفاً على أتلتيكو المتصدر 0:35 دقيقة فاران قرر مغادرة ريال مدريد 2:54 دقيقة مانشستر سيتي يسعى لاستعادة التوازن سريعاً 4:05 دقيقة ليفربول يبحث عن الخروج من أزماته على حساب لايبزيغ 4:25 دقيقة باريس سان جيرمان الأقرب وبرشلونة يبحث عن معجزة 0:46 دقيقة سيدات سان جيرمان يقطعن شوطاً كبيرا نحو ربع النهائي