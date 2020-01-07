المصنفُ الخامسَ عشر عالمياً كسَبَ المجموعة َ الأولى بستة أشواط ٍ لثلاثة وواصل سيطرتَه على مجريات المجموعة الثانية ليُنهيَها بستة أشواط ٍلأربعة

كما حجز المجري "مارتون فوتشوفيتش مكاناً في الدور الثاني للبطولة بفوزه على الأمريكي "فرانسيس تيافو" بمجموعتين لواحدة

"فوتشوفيتش" المصنف السبعون عالمياً كأن الأفضل منذ البداية ، وحسم المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة لكن "تيافو" السابع والأربعين عالمياً رد في المجموعة الثانية وكسبها بستة أشواط لأربعة إلا أن اللاعب المجري عاد بقوة في المجموعة الحاسمة وكسبها بستة أشواط لأربعة .

