طارق زينل سعيد بأجواء قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS December 30, 2018 20:25 4:17 دقيقة أبدى طارق زينل أمين السر العام في الاتحاد القطري للتنس رضاه عن أجواء بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، والتي ينطلق دورها الرئيسي الإثنين. قطر إكسون موبيل طارق زينل -آخر الفيديوهات 3:49 دقيقة كأس الاتحاد الإنكليزي - أرسنال يبلغ الدور الخامس 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:05 دقيقة رافاييل نادال: كوبي براينت سيبقى في الذاكرة دائما 1:48 دقيقة الماجري: كوبي براينت كان له تأثيره على كل الرياضات 0:27 دقيقة إيريكسن يصل إلى ميلانو تمهيداً لانضمامه إلى إنتر 3:19 دقيقة التحقيقات مستمرة في وفاة كوبي وردود الأفعال كذلك 0:43 دقيقة ليفربول مجبر على اللعب في فترة الاستراحة 0:42 دقيقة المنتخب القطري يحتفظ ببطولة آسيا لكرة اليد 4:06 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 3:56 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21