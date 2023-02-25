شاهد ما قاله السعودي عمر عبدو عن عمله في الـATP من قبل beIN SPORTS February 25, 2023 17:11 4:47 دقيقة شاهد ما قاله الشاب السعودي المميز عمر عبدو، مدير العلاقات العامة في الـATP، عن عمله في رابطة محترفي التنس. مقابلات قطر إكسون موبيل -آخر الفيديوهات 4:47 دقيقة شاهد ما قاله السعودي عمر عبدو عن عمله في الـATP 4:16 دقيقة فيتا كلوب يفوز على شبيبة القبائل 3:00 دقيقة حصة تدريبة مفتوحة لسان جيرمان قبل مواجهة مارسيليا 0:27 دقيقة محكمة النقض المصرية ترفض طعن رئيس الزمالك 2:30 دقيقة الرجاء المتصدر يستضيف حُرية كوناكري 2:53 دقيقة قمة عربية مرتقبة بين الترجي والزمالك 3:13 دقيقة الأهلي وصنداونز يختتمان استعداداتهما 3:26 دقيقة آرسنال لانتزاع نقاط الفوز من أرض ليستر 0:57 دقيقة كروس يؤكد جاهزيته للديربي أمام أتليتيكو 1:33 دقيقة غريزمان يدعو جماهير أتليتيكو للتحلي بالثقة والهدوء