شابوفالوف يعبر عن سعادته بالمشاركة في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 18, 2022 17:24 1:17 دقيقة أعرب الكندي دينيس شابوفالوف عن سعادتهِ بالمشاركةِ في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس مُعرباً عن أملهِ في أن تكونَ خيرَ انطلاقةٍ لموسمهِ في العام الجديد وذلك في حوار حصري مع beIN SPORTS. مقابلات قطر إكسون موبيل دينيس شابوفالوف -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة دجوكوفيتش لا يحمل أي ضغينة ً ضد أستراليا 1:17 دقيقة شابوفالوف في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:42 دقيقة لا وجود لصراع بين ماغواير ورونالدو 2:25 دقيقة تعادل الهلال والأهلي بلا أهداف 0:34 دقيقة بريساز تفوز بذهبيتها الأولى في الأولمبياد 1:01 دقيقة باخ يهدد المتورطين بقضية فالييفا 0:38 دقيقة كندا تنال برونزية الكيرلينغ للرجال 0:30 دقيقة توماس كرول يتوّج بذهبيته الثانية 1:03 دقيقة هاميلتون: "لم أقل أبداً بأني سأتوقف" 4:39 دقيقة لقب رابع في البياتلون للنروجي يوهانيس بو