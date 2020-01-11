

توج الروسي أندري روبليف بلقب بطولة قطر إكسون موبيل 2020 بفوزه على الفرنسي كورنتان موتي بمجموعتين نظيفتين (6-2) و(7-6) (7-3) السبت في المباراة النهائية في الدوحة.

ولم يجد الروسي المصنف ثانيا أي صعوبة في الفوز على منافسه غير المصنف ليحرز اللقب الأول له في قطر، علما أنه كان خسر نهائي 2018.

وهذا اللقب الأول في سلسلة ألقاب رابطة المحترفين "ATP" لعام 2020.

ورفع روبليف رصيده إلى ثلاثة ألقاب في مسيرته الاحترافية (فاز بلقبي أوماغ عام 2017 وموسكو عام 2019).

وكانت مواجهة السبت الأولى بين روبليف (22 عاما ومصنف 23 عالميا) وموتي (20 عاما ومنصف 81 عالميا)، وقد تمكن الروسي من إنهاء مغامرة منافسه الفرنسي الذي أقصى السويسري ستانيسلاس فافرينكا من نصف النهائي، وحرمانه من احراز لقبه الاحترافي الأول في أول مباراة نهائية خلال مسيرته الاحترافية.

وقال موتي عقب اللقاء إن "الأسبوع كان مميزا بالنسبة لي واليوم كان المنافس قويا ولم أتمكن من الفوز وعلي تحسين مستواي".

وأضاف: "أريد أن أشكر المنظمين على هذا التنظيم الرائع والتسهيلات المذهلة للاعبين لا يمكنني أن أذكر كل الأسماء لكن الشكر للجميع".

من جهته قال روبليف: "من سنتين كنت بموقف موتي، الشعور مذهل أن تصل إلى النهائي وتفوز، وأريد أن أشكر الجميع والمنظمين وكريم (العلمي) وانا سعيد بالعودة إلى هنا دائماً".