فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وتمكن الروسي، المصنف ثانياً في البطولة، من احكام سيطرته على المباراة خلال ساعة و10 دقائق بمجموعتين دون رد 6-4 و6-2.

تاريخياً، سيطر كوكوشكين على المباريات التي لعبها أمام روبليف فانتصر في 3 مواجهات وانهزم في مباراة كانت في دورة سان بيترسبورغ الروسية في الدور 32 عام 2016.

أما آخر فوز للاعب الكازخي، المصنف 66 عالمياً، أمام الروسي، المرشح لبلوغ نهائي بطولة قطر "اكسون موبيل"، فكان السنة الماضية في ربع نهائي بطولة مرسيليا.

وسيكون الروسي روبليف في مواجهة قوية في ربع النهائي أمام الفرنسي بيار هوغو هيربر، المصنف 65 عالمياً، والذي تمكن من مفاجئة وإزاحة الصربي لاسلو ديري، الخامس في البطولة والـ39 عالمياً، بمجموعتين دون مقابل 6-1 و6-3.

وستشهد بطولة قطر "اكسون موبيل" أول مواجهة بين الروسي روبليف والفرنسي بيار هوغو هيربر.